“Monte Claro, una coppia di cigni con i loro piccoli salvata dal grande lavoro dei volontari del parco”

Gent.mo Direttore,

le scrivo in merito all’articolo del 24 maggio intitolato Cagliari,

allarme a Monte Claro: “Cigni, oche e galline in piccoli recinti” per

manifestarle il mio sgomento nel leggere quell’articolo che getta

ingiustamente discredito sulla gestione di una delle realtà più positive

della nostra città.

Sono un frequentatore abituale del parco da alcuni anni. Ogni mattina,

nelle prime ore della giornata, percorro quei viali e mi godo un

ambiente naturale unico al centro della città. Conosco ogni pianta e

ogni animale che in quell’ambiente convivono, e sono testimone

dell’impegno quotidiano di tutto il personale che gestisce il parco,

dedicandosi alla cura e alla pulizia di prati e vialetti e alla cura

degli alberi e degli animali che lì hanno stabilito la loro residenza

abituale. So pure che gli animali del parco sono continuamente seguiti

da un veterinario.

Come ogni anno tra aprile e maggio la coppia di cigni che popola il

laghetto preparano un grosso nido e, dopo aver deposto le uova, la

femmina le cova per circa un mese. Io e mia moglie seguiamo questo

evento ogni anno e purtroppo ogni anno i piccoli cigni che nascono sono

attaccati e uccisi da cornacchie e gabbiani.

Quest’anno solo due delle uova deposte si sono schiuse e sono nati due

bellissimi piccoli cigni, dei quali vi mando la foto, le uova non

schiuse sono state invece fatte rotolare fuori dal nido da mamma cigno.

I giardinieri del parco hanno cercato di recintare l’area del nido per

cercare di evitare anche questa volta gli assalti di gabbiani e

cornacchie, ma quando uno dei piccoli è stato aggredito e ferito a

morte, su indicazione del veterinario, sono stati costretti a spostare

la mamma con il piccolo in un’area protetta entro delle grandi gabbie

per consentire al piccolo di poter crescere al sicuro fino a che non

potesse difendersi da solo. La stessa sorte è toccata a una nidiata di

anatre che per essere salvate dagli attacchi dei predatori sono state

fatte crescere in una gabbia accanto a quella del cigno e a breve

saranno reinserite nel parco.

Quasi quotidianamente, nelle nostre passeggiate mattutine ci siamo

recati ad osservare la crescita dei piccoli che venivano nutriti e

curati quotidianamente dal personale del parco e se il parco di Monte

Claro, dopo tanti anni, potrà vedere crescere la popolazione di cigni e

anatre sarà merito di queste cure.

Per questi motivi sono sconcertato dalla superficialità, dalla mancanza

di una corretta verifica dello svolgimento dei fatti, dall’allarmante

facilità con cui si lanciano velenosissime accuse senza distinguere il

vero dal falso, il positivo dal negativo, il bello dal brutto; accuse

che gettano discredito e infangano una delle realtà più positive della

nostra città.

Gentile Direttore, io spero che alla fine la realtà dei fatti possa

prevalere con medesimo clamore mediatico sui travisamenti, sulle

imprecisioni e sulle affrettate conclusioni di chi dovrebbe invece

mostrare ben altra attenzione e pacatezza.

La saluto cordialmente

Carlo Peddis