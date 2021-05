Capoterra, gattini abbandonati da sterilizzare e salvare: sos della volontaria Federica

FEDERICA VOLONTARIA DI CAGLIARI CERCA COLLABORAZIONE PER AIUTARE DEI GATTINI CHE SONO STATI ABBANDONATI A CAPOTERRA.

Zona Santa Lucia ci sono dei gatti da sterilizzare e accudire , non si possono spostare dal loro habitat anche se sono stati abbandonati. Cerco aiuto, sono di Cagliari e mi occupo di altre colonie nel mio comune, quindi sono impossibilitata a raggiungere il posto ogni giorno, qualche volontaria di Capoterra c’è che possa andare a seguirli ? Io ho provveduto oggi a portare una cuccia per ripararsi ,ciotola di acqua, una per il cibo , somministrato vermifico a due gatte e antiparassitario solamente alla mamma gatta calico,la bianca non si lascia avvicinare e il tigrato si è nascosto perché era trafficato. Per info: 3409998663 Federica