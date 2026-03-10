È stato inaugurato sabato mattina, l’importante strumento dedicato a Gianluca Cossu, è stato posizionato nella parete esterna della farmacia.

È stato “donato alla nostra comunità, un gesto concreto di prevenzione e cura che dedichiamo alla memoria del caro Gianluca Cossu scomparso prematuramente a causa di un arresto cardiaco nel 2015” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci. Si trova in via del Redentore via del Redentore 59, di fronte alla Farmacia dell’APA.

“Grazie agli amici di Gianluca Cossu, che hanno reso possibile questo dono in particolar modo “Emilio and friends” ed a tutti coloro i quali hanno partecipato alla raccolta fondi con le loro donazioni”. La comunità si è stretta alla famiglia Cossu, che ha fortemente partecipato alla realizzazione dell’evento.