Assemini, i gatti di Paola Cao cercano casa: appello del figlio Jacopo per Miró e Dalì, hanno bisogno di chi si prenda cura di loro dopo la prematura scomparsa della loro padrona.

Cao è venuta a mancare pochi giorni fa, tra i tanti valori che coltivava c’era anche quello del benessere animale: si prendeva cura di due felini di 7 anni, “Dalì purtroppo ha un problema neurologico che gli impedisce di camminare bene o di saltare e non è preciso quando fa i bisogni”. La loro padrona ora non c’è più e il figlio lavora all’estero: lancia un appello al fine di trovare una sistemazione per i gatti. “Nonostante questo problema sono entrambi super affettuosi e cercano coccole continuamente. Non voglio che vengano separati e cercano una casa che li accolga”.

Paola Cao era un’artista, ha dedicato tutta la sua vita all’arte e alla bellezza al fine di trasmetterla agli altri con professionalità e umiltà tipica delle persone di valore: tanto il dolore per la sua scomparsa e grande il vuoto che ha lasciato in chi le ha voluto bene.