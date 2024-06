Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Locci fa il tris: batte nuovamente Valentina Picciau, i cittadini hanno scelto l’imprenditore 48enne come primo cittadino. Gli eletti stanno raggiungendo il neosindaco presso il quartier generale in via del Redentore, “ce l’abbiamo fatta” sono le primissime parole espresse. In vantaggio, anche se di poco, su Picciau, Locci si riconferma sindaco di Monserrato.