Monserrato, strade e marciapiedi nuovi: nuovo look per via Porto Corallo e via Furio Camillo

Monserrato – Strade e marciapiedi nuovi in via Porto Corallo e via Marco Furio Camillo. Il sindaco Tomaso Locci: “Prosegue a ritmo serrato da inizio consiliatura l’opera di rifacimento. Una programmazione di risorse ed appalti mai prima messa in campo, che sta dando i suoi frutti nel contesto della riqualificazione della nostra città”.

Non solo proclami o promesse elettorali: “Fatti concreti” quelli che si stanno portando avanti a Monserrato affinché tutte le arterie cittadine vengano messe a norma. Addio a buche e avvallamenti, insomma, mese dopo mese, il cantiere si sposta da un quartiere all’altro. Le richieste da parte dei cittadini sono notevoli che, impazienti attendono i lavori nella via dove vivono. “Tanti mi chiedono quando sarà il turno della “loro” strada: la mia risposta non può che essere quella di portare pazienza – aveva spiegato il sindaco Locci a Casteddu Online – dopo 30 anni di inattività in tal senso, il nostro sistema viario è sofferente e riqualificarlo tutto insieme e nell’immediato non sarebbe possibile né da un punto di vista operativo né economico. Stiamo stanziando ogni anno piu di un milione di euro in tal senso e se il bilancio lo permetterà faremo ancora di più”.

“Le opere realizzate sono con bitume di ultima generazione che riduce anche l’impatto acustico – aveva specificato il vicesindaco e assessore al Lavori pubblici Raffaele Nonnoi – e stiamo parlando quindi di strade all’avanguardia. Stiamo lasciando i canaletti di scolo per le acque e, per quanto possibile, mantenendo le quote dei pozzetti e dei tombini in modo tale che non ci siano problemi e piano piano stiamo cercando di intervenire su quelle strade che sono in degrado. Successivamente i lavori interesseranno anche quelle meno danneggiate”.

Insomma, il 2023 è iniziato con gli stessi obiettivi dell’anno precedente al fine di rendere migliore la città e garantire la massima sicurezza ai cittadini, impegno preso e portato avanti insistentemente dalla giunta Locci.