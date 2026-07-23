Un film che parla di inclusione vera, di talento e di persone che hanno trasformato i propri limiti in una straordinaria forza espressiva. Venerdì 24 luglio, alle 21, l’Ex Caserma di via Roma a Quartu Sant’Elena ospiterà la prima assoluta di “SVELA”, il docufilm che racconta il progetto “Storie, Voci e Luoghi Accessibili” di Impatto Teatro, un percorso che ha coinvolto decine di persone con disabilità in un’esperienza artistica e umana senza precedenti. Diretto dal videomaker Alessandro Pulloni al suo debutto nel lungometraggio dopo importanti collaborazioni con programmi Rai, come Geo e Kilimangiaro, e la realizzazione di documentari pluripremiati, “SVELA” ripercorre sei mesi di laboratori di teatro, danza, scrittura creativa e videomaking, culminati nello spettacolo finale “SVeLA Quartu”.

Il documentario accompagna lo spettatore nel cuore del progetto, mostrando come l’arte possa diventare uno strumento concreto di inclusione, capace di abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali e sociali. Un percorso che ha permesso ai partecipanti di riscoprire le proprie capacità, rafforzare la fiducia in sé stessi e costruire nuove relazioni attraverso il linguaggio universale dello spettacolo. Il progetto è stato ideato da Impatto Teatro, con la direzione artistica di Karim Galici, grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena e della Fondazione di Sardegna. Alla realizzazione del film hanno collaborato oltre venti partner, tra cui la Fondazione Sardegna Film Commission.

L’obiettivo, però, va ben oltre la prima di Quartu. “SVELA” è pronto a intraprendere un tour che potrebbe portarlo nei festival italiani e internazionali, oltre che in diverse capitali europee, per esportare un modello di inclusione nato in Sardegna. Per sostenere questo percorso è stata avviata anche una raccolta fondi destinata alla realizzazione dei sottotitoli in più lingue e alla distribuzione del documentario all’estero. Alla serata saranno presenti il regista Alessandro Pulloni, il direttore artistico Karim Galici, il cast artistico e tecnico, rappresentanti delle istituzioni e numerosi operatori culturali. A condurre l’incontro sarà la giornalista Maria Chiara Cugusi.

Un appuntamento che va oltre il cinema: una serata dedicata all’inclusione, all’accessibilità e alla forza delle storie che dimostrano come il talento e la partecipazione possano abbattere qualsiasi barriera.