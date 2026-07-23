Uomo in forte stato di alterazione psichica dà in escandescenza in Piazza San Michele: intervengono carabinieri e ambulanza.

È accaduto questa sera, diversi testimoni hanno riferito di un giovane straniero in evidente stato di alterazione, ha cercato la rissa con altri ragazzi presenti nella piazza ma, improvvisamente, si è accasciato in terra. Era mezzo nudo e per diversi minuti ha perso conoscenza. I soccorritori lo hanno aiutato a riprendersi e portato al pronto soccorso per accertamenti.