Monserrato punta su sistemi innovativi di videosorveglianza per la sicurezza urbana

Sono piazzate ovunque, lampeggiano appena ma sono in grado di catturare ogni minimo movimento che viene compiuto. Non solo: grazie alle tecnologie più avanzate sono in diretto contatto con la centrale della polizia locale e possono segnalare nell’immediatamente un sinistro stradale o un’infrazione. Monserrato sa bene quali sono i benefici di tali investimenti: sono infatti drasticamente diminuiti gli incidenti e per pedoni e automobilisti la sicurezza è aumentata. Non solo: chi niente da nascondere ha non teme di essere ripreso per le strade cittadine come in un Grande Fratello senza fine ed è così che i malintenzionati pensano molto bene prima di compiere qualsiasi azione e i più tenaci sono, pressoché, sempre assicurati alla giustizia. Non per altro motivo il centro dell’hinterland cagliaritano è preso come esempio per via dell’attività costante nel dotare la città di opere e infrastrutture di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia.

Sono stati 80 in tutto i rappresentanti della polizia municipale che venerdì hanno potuto interloquire, tra gli altri, anche con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena Cap. Michele Cerri e il Comandante della Stazione CC di Monserrato Luogotenente Pierpaolo Sabiu.