Monserrato, Locci a Radio Casteddu: “Così i nostri negozianti batteranno i centri commerciali”.

“È un progetto a cui stavamo lavorando da diversi mesi, poi, grazie alla nostra presidentessa di commissione e molti consiglieri, siamo riusciti a concretizzarlo. Abbiamo finanziato 5 mila euro di fondi comunali per poter creare questa sinergia, questa rete tra i commercianti. Era da anni che non c’era più un’associazione che facesse rete. Abbiamo creato dei portali e poi Monserrato.it dove non solo si potranno unire tutte le attività commerciali, ma, soprattutto, sarà un vero e proprio portale della cittadina, dove i cittadini potranno prendere degli spunti di riferimento non sono relativi al commercio ma anche alle sagre, foto storiche e tutto ciò che offre la comunità.

Insomma, stiamo cercando di creare sinergia commercio-cultura-cittadini”. Come funzionerà?

“A giorni potranno iscriversi i commercianti; a Monserrato ci sono 3 mila attività commerciali e questo servizio è anche un modo per attirare cittadini da fuori città”.

Una vetrina per tutti, quindi, un modo anche per contrastare la grande distribuzione perché “il servizio che può offrire la realtà locale è il rapporto tra imprenditore e cliente”.

Verrà inoltre creata una card che offrirà premi, sconti tutto l’anno e “secondo me è un passo importantissimo per i nostri commercianti e cittadini che avranno solo da guadagnarci. Purtroppo sono abituati a spendere e consumare fuori da Monserrato, Cagliari senza ombra di dubbio è un’attrattiva”.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di incentivare, quindi, gli acquisti nel territorio in modo tale che almeno il 50%, di ciò che viene speso, rimanga a Monserrato.

