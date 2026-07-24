Cagliari, carabiniere pratica le manovre di rianimazione e salva la vita a un giovane: si chiama Claudio Lubrano l’appuntato scelto che ieri in piazza San Michele si è prodigato per il ragazzo vittima di una brutale aggressione e questo fatto “mette ancora una volta in evidenza il ruolo fondamentale delle Forze dell’ordine nella tutela della sicurezza e della vita delle persone”.

Ha praticato le manovre di rianimazione, salvando la vita del giovane, fino all’arrivo dei soccorsi, senza fermarsi e desistere: Dario Giagoni elogia il carabiniere. “Rappresenta un esempio straordinario di professionalità, coraggio e senso del dovere.

Questo episodio dimostra il volto autentico delle donne e degli uomini in divisa: persone che ogni giorno sono presenti sul territorio, affrontano situazioni difficili e intervengono senza distinzione per difendere e aiutare chiunque si trovi in una condizione di bisogno.

Troppo spesso le Forze dell’ordine vengono raccontate soltanto attraverso la lente della polemica, dimenticando il lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Chi indossa una divisa non è un avversario della comunità, ma un presidio dello Stato e un punto di riferimento per chi chiede aiuto.

La politica deve avere il coraggio di riconoscere questo valore e di sostenere concretamente chi ogni giorno assume responsabilità enormi per la sicurezza collettiva, assicurando uomini, mezzi e condizioni di lavoro adeguate.

Difendere chi difende i cittadini significa rafforzare lo Stato di diritto e tutelare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.

A Claudio Lubrano va il nostro ringraziamento per aver dimostrato, con il suo gesto, che dietro una divisa ci sono competenza, umanità e dedizione al servizio degli altri.

Il rispetto per le Forze dell’ordine è il rispetto per chi ogni giorno lavora per proteggere la nostra comunità”.