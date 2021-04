Monserrato, ecco “Cittadini e imprese”: pratiche on line e servizi con un click

Monserrato – “Cittadini e Imprese”: il portale per interagire telematicamente con l’amministrazione comunale. Pratiche online, servizi anagrafici, tributari e finanziari a disposizione dei cittadini con un click.

Sarà attiva inoltre l’Agenda Digitale, dove il cittadino può prenotare online il proprio appuntamento presso l’ufficio sul quale verrà attivato il servizio selezionando il giorno e l’orario che si preferisce tra quelli disponibili.

“Ringrazio l’ingegnere Lai che ha seguito tutto questo percorso – spiega il sindaco Tomaso Locci – ha operato per dei lavori molto importanti e, grazie al suo aiuto, stiamo dando la possibilità di poter avere tutti questi servizi online e tanti altri che a breve attiveremo. In questo modo permetteremo ai cittadini di essere serviti a casa, la nostra volontà è quella di avvicinarci sempre più ai cittadini perché dobbiamo essere noi a disposizione e non il contrario”.

Nello specifico: i cittadini potranno accedere ai servizi online che richiedono identificazione mediante SPID, CNS (la modalità con CIE è in corso di attivazione in questi giorni). Le credenziali login e password valide rimarranno utilizzabili fino alla loro scadenza naturale, e comunque non oltre il 30 Settembre 2021.

L’area è divisa in 4 aree tematiche: Pratiche Online, uno strumento messo a disposizione per cittadini e imprese, che permette la gestione completamente informatizzata delle istanze legate a diversi procedimenti amministrativi. All’interno di questa sezione, che conta numerosi servizi già avviati come quello dei certificati anagrafici con timbro digitale, sono pronti ed in attesa di essere avviati: richiesta di nuova residenza online per i cittadini residenti;

richiesta di cambio di residenza online per i cittadini non residenti.

Le altre tre aree riguardano i servizi anagrafici, tributari e finanziari.

Servizio Segnalazioni e Reclami online: permette ai cittadini di inviare segnalazioni geolocalizzate online. Il sistema consente di corredare l’istanza con foto o documenti.

Il cittadino può segnalare fenomeni di degrado urbano o situazioni che generano preoccupazione, disagio, problemi di civile convivenza, semplici “ostacoli”, reali o percepiti, alla normale vita quotidiana, come ad esempio: lampioni della pubblica illuminazione fuori uso; buche o avvallamenti del manto stradale; segnaletica stradale;

arredi urbani danneggiati;

disinfestazioni; rifiuti abbandonati; mancato ritiro rifiuti.

L’istanza di segnalazione viene automaticamente protocollata dal sistema ed inviata al servizio competente per le necessarie verifiche e la conseguente risoluzione.

I servizi già attivi hanno riscosso sinora un ottimo riscontro da parte dei cittadini: dal 27 aprile 2020, data dell’attivazione delle Pratiche Online, ad oggi su 24600 documenti complessivamente protocollati in arrivo al comune di Monserrato sono 2700 istanze pervenute online attraverso questa sezione del portale.

Dal 28 settembre, data in cui è stato attivato il servizio, sono 350 i certificati anagrafici rilasciati con timbro digitale.