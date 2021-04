Il pranzo di Sardara è un caso nazionale, ecco l’elenco completo di chi banchettava

Anche Repubblica si occupa del pranzo alle terme che ha scatenato la bufera politica in Sardegna con 40 tra medici, militari e politici in ristorante in zona arancione. Il Comandante del corpo forestale Casula interrogato per 3 ore in Procura. Ecco l’elenco completo dei partecipanti al banchetto