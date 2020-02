Monserrato, danni all’ex scuola di via Carbonara: dal tetto volano maxi pezzi di guaina

Le ultime bufere di vento non hanno lasciato scampo, a Monserrato, alle coperture in guaina del tetto dell’ex scuola media di via Carbonara. La struttura è abbandonata da tempo e i maxi fogli di catrame, caduti ormai dieci giorni fa, non sono stati ancora portati via da nessuno. E alcuni residenti della zona hanno deciso, “dopo aver inutilmente contattato il Comune”, di segnalare tutto a Casteddu Online. “Al Comune sono perfettamente a conoscenza di tutto, i pezzi di guaina sono addirittura arrivati in via Aritzo e via san Lorenzo”, scrive Sonia Carbras. “Sia io, sia tanti altri monserratini siamo in attesa di un intervento risolutivo. Qualcuno di noi ha telefonato anche oggi per chiedere se fosse imminente l’arrivo di qualche operaio comunale ma la situazione è, purtroppo, la stessa di mercoledì scorso”.