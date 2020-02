Cagliari, orrore a San Michele: “I gatti di una colonia sbranati e uccisi”

Di



apertura1

Tre mici morti in appena dieci giorni, la denuncia di una delle volontarie: “Li stanno sterminando solo perché qualcuno non sopporta che gironzolino per i cortili. Cerchiamo qualcuno che porti i gatti ancora vivi in un luogo più sicuro, aiutateci”