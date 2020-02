Rischio scontri con gli ultras del Cagliari: Sardegna Arena vietata ai napoletani

Niente biglietti ai tifosi della provincia di Napoli per la partita di domenica tra il Cagliari e la squadra di Gattuso. La decisione è del prefetto Bruno Corda.

Si tratta di un incontro calcistico che presenta un elevato profilo di rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica a causa dell’accesa conflittualità tra le due tifoserie, che da diversi anni, ormai, sfocia in episodi di violenza.

Il Prefetto, pertanto, vista la necessità e l’urgenza di adottare misure idonee a evitare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della partita di calcio, ha accolto le richieste formulate dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. E ha deciso il divieto per ridurre al minimo le occasioni di rischio.