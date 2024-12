In via del Redentore, alcuni giochi sono stati imbrattati, “una vergogna, sono indecenti”. Le osservazioni ovviamente sono rivolte ai proprietari dei quattro zampe, gli animali, infatti, poco sanno se possono, oppure no, espletare i loro bisogni fisiologici dove giocano i bambini.

Mancanza di rispetto verso il bene di tutti, inosservanza delle regole e delle norme che la civiltà impone, ossia quelle di raccogliere e portar via ciò che Fido produce. Soprattutto se sopra i giochi dove i bimbi amano trascorrere momenti di svago e relax. La segnalazione giunge dalle istituzioni locali che osservano come per colpa di pochi, il danno è servito al resto della comunità. Sparsi per la città sono posizionati i raccoglitori per le deiezioni canine, nessuna scusa, insomma, per non pulire e gettar via gli escrementi e se il cane “disattento” si trovasse in giro per le vie del centro senza custodia, l’inosservanza delle regole è doppia. Un pò di premura e, soprattutto, rispetto è l’appello lanciato. Basta, infatti, veramente poco per una convivenza serena senza recare danno a nessuno.