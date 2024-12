Lavorava a Bruxelles Gavina Massidda, di Sassari, 10 giorni fa un tram l’ha travolta senza lasciar via di scampo alla donna. Anche se residente da anni in Belgio, in tanti ben ricordano Gavina, e lei mai ha dimenticato la sua terra, sempre ben impressa nel cuore.

Dopo le pratiche burocratiche necessarie, la salma è rientrata in Sardegna, questo pomeriggio nella chiesa di Li Punti si svolgerà il funerale.