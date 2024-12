Un uomo di 49 anni è ricoverato con ferite al volto e agli arti dopo essere rimasto vittima di un’aggressione. E’ accaduto ieri notte, poco dopo le 21: qualcuno ha bussato alla porta della casa per le vacanze in cui si trovava il 49enne, in zona Simbirizzi a Quartu, e l’uomo ha aperto. A quel punto – stando al racconto della vittima – due persone sarebbero entrate nell’appartamento e lo avrebbero aggredito, pestandolo a sangue.

E’ stato lo stesso 49enne a chiamare i soccorsi. Trasportato al Ss. Trinità, non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la polizia. L’ipotesi più verosimile è che sia stata una spedizione punitiva.