Monopattini, Truzzu: “Limite di velocità a 20 km/h e casco obbligatorio per gli under 18”

Limitare la velocità dei monopattini elettrici da 25 a 20 km/h. Divieto di utilizzo dei marciapiedi per la sosta, che deve essere consentita solo in appositi stalli o aree attrezzate. E utilizzo del casco per i conducenti sotto i 18 anni.

Sono alcune delle proposte dei comuni che Paolo Truzzu, in qualità di vicepresidente con la delega al trasporto pubblico locale e alla mobilità urbana, ha presentato alla Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile 2021 organizzata dall’Anci.

“La pandemia ha modificato le nostre abitudini: lo sviluppo della micromobilità è impetuoso, e di fronte a questi cambiamenti le città sono chiamate ad adattarsi dando risposte concrete”, ha dichiarato Truzzu, “oggi i problemi di sicurezza sono parecchi e ogni giorno assistiamo al verificarsi di incidenti, spesso anche mortali, oltre a mezzi parcheggiati ovunque in modo disordinato. Per questo, come ho spiegato al Ministro Giovannini, c’è bisogno di regolamentare la nuova mobilità con norme precise che siano uguali su tutto il territorio nazionale”.