Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola alla periferia di Monastir, nei pressi della provinciale 7. Le fiamme hanno coinvolto un deposito di fieno e due mezzi agricoli, rendendo necessario un immediato intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute due squadre del comando provinciale di Cagliari, impegnate con tre mezzi: un’autopompa, un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio e un’autobotte. In totale, sette operatori sono al lavoro per contenere e domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento risultano ancora in corso e non si segnalano, al momento, feriti.