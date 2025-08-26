Un problema oramai ben noto e messo in evidenza sia da molti avventori della pineta che dai consiglieri di minoranza: si punta il dito verso chi lascia il cibo a portata di zampa troppo vicino a tavoli e sedute. I cinghiali, attratti dall’odore, non si tirano di certo indietro e divorano tutto ciò che possono. Non solo: “Sono animali selvatici, io vedo padri molto giovani che avvicinano i bambini come fanno per gli animali domestici. È una pratica molto pericolosa, penso che occorrano più controlli da parte delle guardie e prevenire i rischi con dei corsi di educazione ambientale”.

Questa foto, pubblicata dal consigliere Roberto Loi, ritrae i cinghiali “che mangiano il cibo dei gatti dopo averli fatti allontanare, foto del 13/08/2025”.

Sinnai, cinghiali fanno razzia delle crocchette dei gatti randagi, posizionate in pineta da alcuni cittadini che si prodigano per i felini: “Si avvicinano troppo ai punti sensibili, la situazione potrebbe degenerare perché sono animali selvatici”. La questione approderà in consiglio comunale, il 3 settembre si discuterà tra i banchi della sede istituzionale.