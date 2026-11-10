Monastir, notte di guerriglia all’interno del centro di accoglienza straordinario, lanci di oggetti, spranghe e sedie condivisi sui social dagli stessi migranti che, tra emoji di risate e colonna sonora in sottofondo, mostrano la ex scuola di polizia penitenziaria ridotta a pezzi.

Tutto si è svolto durante la notte, un gruppo di giovani uomini si è rivoltato, apparentemente, contro un altro gruppo. È volato di tutto: in sottofondo si sente chiaramente il rumore del metallo che rotola a terra, si vede una sedia volare. Qualcuno si affaccia dalle finestre rotte, le tapparelle sono abbassate e distrutte, altri sono spettatori dalle altre aperture come se fossero allo stadio ad assistere a una partita di pallone.

Qualcuno, con lo smartphone in mano, riprende, commenta e aggiunge anche una musica orientale come colonna sonora dell’ennesimo scempio in atto: sotto le scritte due risate disagnate, anche se c’è ben poco da ridere.

Niente di nuovo, comunque, questa è quasi ordinaria amministrazione e mentre i senza tetto si preparano a trascorrere una notte all’aperto, riparati solo con cartoni o con una vecchia coperta sporca e puzzolente, c’è chi non apprezza di avere a disposizione un edificio e lo vandalizza, appicca fuochi e distrugge quel poco rimasto ancora intatto.