Due giovanissimi strappati alla vita, appena 18enni, nel tragico incidente all’alba sul lungomare Poetto di Quartu: Filippo Corongiu e Gabriele Galici, da sempre amici, viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto dopo essersi schiantati contro un palo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 vicino un locale. L’impatto non ha coinvolto altri veicoli.

La tragedia ha gettato nella disperazione le famiglie e gli amici dei due ragazzi, mentre gli inquirenti stanno completando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.