Monastir, il centro migranti tra rifiuti e sporcizia: un inquietante reportage di “Fuori dal Coro” mostra anche chi dorme a terra e mangia sul pavimento.

“Sono centinaia gli immigrati irregolari ospitati in questa grossa struttura di accoglienza in Sardegna, gestita da una multinazionale con sede in Svizzera, pagata coi nostri soldi pubblici. Ultimo appalto: 26 milioni di euro”.

“Siamo in 400” racconta un migrante che è ospitato da oltre un anno. Nel servizio realizzato da Angela Camuso si notano le condizioni interne del centro che, in certi ambienti, lascia poco spazio all’immaginazione: “Rifiuti e sporcizia ovunque” e c’è chi addirittura mangia in terra.

Non solo: viene affrontato anche il tema della violenza, delle donne che hanno subito aggressioni sessuali, e lo spaccio e le risse che hanno indotto ad adottare misure estreme nel cuore di Cagliari. Tra i tanti episodi mostrati, anche quello avvenuto in via Sassari poche settimane fa e scene di spaccio che si consumano nei punti caldi e più frequentati anche dai giovanissimi.