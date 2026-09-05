È accaduto due giorni fa, la linea 1 è stata rallentata da un veicolo in sosta all’angolo di via San Martino che ha impedito, di fatto, la svolta al pullman.

La strada è stata liberata dal carroattrezzi che, chiamato dalla polizia municipale, ha portato via il mezzo.

Un disagio non indifferente per i viaggiatori che usufruiscono dei mezzi pubblici anche per andare al lavoro. Non bastano, insomma, i ritardi legati al gran caldo che hanno mandato in tilt il sistema, si aggiungono anche gli automobilisti indisciplinati a peggiorare la situazione.

“Pago circa 300 euro per l’abbonamento al trasporto pubblico e trovo assurdo dover subire questi disagi, arrivando persino in ritardo al lavoro” spiega Erika N. a Casteddu Online.