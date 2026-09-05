Si è spento in queste ore a 76 anni uno dei più grandi sindacalisti sardi, Attilio Carta. Ha lottato, come segretario aziendale della UILFP del Brotzu per oltre 40 per tutelare i lavoratori con professionalità e fermezza, difendendo ad esempio la mensa aziendale e altri importanti elementi all’interno dell’ospedale cagliaritano sempre al fine di valorizzarne la struttura e i lavoratori stessi.

“Con infinita tristezza vi comunichiamo che il nostro carissimo Attilio Carta, storico segretario aziendale della UILFP del Brotzu ci ha lasciati stamani dopo una lunga malattia”, il messaggio della UILFP del Brotzu.

“Una grande perdita per tutti noi sotto tutti i punti di vista. La segreteria aziendale UILFP del Brotzu esprime alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Una perdita non solo per Cagliari ma per tutto il mondo della sanità sarda che deve tantissimo ad un uomo che ha fatto delle difesa dei lavoratori e dei cittadini una missione per la vita.