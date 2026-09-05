Si è svolta ieri, all’interno della Caserma “S.Ten. Alberto Riva di Villasanta” di Cagliari, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu”.

Nel suo discorso di commiato, il Tenente Colonnello Lucia Ricci ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del Battaglione per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nel garantire i servizi di telecomunicazione ai Reparti dell’Esercito presenti in Sardegna e in addestramento sull’isola.

Inoltre, il Ten. Col. Ricci ha sottolineato la vicinanza del reparto alla popolazione locale, ricordando come i suoi trasmettitori, con altruismo e grande generosità d’animo, si sono distinti in importanti iniziative benefiche e attività dall’alto valore etico e sociale.