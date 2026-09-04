Cagliari, addio a Filippo e Gabriele, l’ultimo saluto sarà insieme, lunedì 7 settembre nella basilica di Bonaria: come nella vita, inseparabili, sino all’ultimo istante. Un dolore immenso per i due giovani di 18 anni che rientravano da una festa quando lo scooter sul quale viaggiavano si è schiantato contro un palo. Sono deceduti entrambi a distanza di pochi minuti, niente è stato possibile fare per loro.

Filippo Corongiu era di Monserrato, Gabriele Galici di Pirri. Entrambi lasciano le famiglie e tanti amici che piangono per loro, per la loro vita volata via troppo presto.