Si avvia verso la conclusione l’edizione 2025 del ciclo di conferenze “I pomeriggi del Romanico”, organizzato dall’APS “Itinera Romanica – Amici del Romanico” con la supervisione scientifica della professoressa Rossana Martorelli dell’Università di Cagliari.

Il quinto, e penultimo, appuntamento ha come protagonista Migali Ape e il suo “amore impossibile”.

La conferenza dal titolo “Migali Ape: un amore impossibile fra “servi”” ci permetterà di conoscere alcune microstorie di uomini e donne al servizio di istituzioni ecclesiastiche e laiche.

La relatrice sarà la prof.ssa Mariangela Rapetti, docente di archivistica all’Università di Cagliari.

Nei Condaghes, preziose fonti per il medioevo sardo, venivano annotati tutti gli avvenimenti che riguardavano la vita di chi era al servizio dei monasteri: troviamo compravendite e spartizioni di servi, liti giudiziarie, ma anche matrimoni, nascite, separazioni di famiglie, fughe e così via. Il matrimonio tra servi, in particolare, prevedeva il benestare dei padroni e, qualora gli sposi appartenessero a due padroni diversi, era prevista la spartizione dei figli nati dal matrimonio.

Partendo da una storia dal triste epilogo, quella di Migali Ape, “l’amore impossibile” sarà osservato da più punti di vista, prendendo in esame anche alcuni trattati sull’amore e sulla melancolia scritti dai medici medievali.

Come sottolinea la presidente dell’associazione, la dott.ssa Giuseppina Deligia, le vicende di questi personaggi “minori” contribuiscono ancora una volta a delineare una società, quella medievale sarda, molto dinamica e vivace.

L’appuntamento è per venerdì 21 Febbraio 2025 a partire dalle ore 17:30.