Dieci giovani provenienti da Ivano-Frankivsk’, nell’Ucraina occidentale, lasceranno per qualche giorno una terra profondamente segnata dalla guerra per vivere un’esperienza di crescita, condivisione e formazione a bordo di Nave Italia, il brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia ETS, che dal 2007 promuove il mare come strumento di educazione e inclusione sociale.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia sarà protagonista di un progetto educativo realizzato in collaborazione con la Fondazione Tender To Nave Italia ETS e con il supporto della Federazione Regionale delle Misericordie della Sardegna, impegnata nell’accoglienza e nell’organizzazione delle attività sul territorio.

Nei cinque giorni di navigazione tra la Sicilia e la Sardegna, i ragazzi saranno accompagnati da quattro rappresentanti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e da cinque volontari senior, che svolgeranno funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione linguistica durante tutto il percorso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno che la Confederazione porta avanti in Ucraina. Proprio a Ivano-Frankivsk, infatti, nel 2025 è stata fondata, con il sostegno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la prima Misericordia ucraina, oggi punto di riferimento per la comunità locale attraverso attività di assistenza, formazione e promozione del volontariato in un territorio che continua a confrontarsi con le conseguenze del conflitto.

Il progetto, utilizza la navigazione come strumento educativo per favorire la crescita personale e l’inclusione sociale di giovani che hanno vissuto situazioni di particolare vulnerabilità. L’esperienza di bordo è pensata per sviluppare competenze emotive, relazionali e cooperative, rafforzando autonomia, autostima, capacità comunicative e spirito di squadra.

Durante i cinque giorni di navigazione i partecipanti saranno coinvolti nella vita quotidiana della nave attraverso piccoli incarichi pratici, attività laboratoriali, momenti di confronto, debriefing serali e sessioni di mindfulness, supportati da un project manager di Fondazione Tender to Nave Italia e dell’equipaggio della Marina Militare.