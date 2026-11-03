“Distrutti dal dolore, con un nodo in gola”. Con queste parole la squadra del Tenerife annuncia la morte dell’attaccante spagnolo Jesus de Miguel Alameda, 30 anni, morto a seguito del trauma riportato durante lo scontro con il portiere dell’Andorra.

La tragedia si è consumata ieri sera all’Heliodoro Rodríguez Lopez, nella dodicesima giornata della seconda divisione spagnola durante il match Tenerife – Andorra. Sul finale, con un punteggio di 2-2, De Miguel si è lanciato verso la porta per recupera un pallone: il portiere dell’Andorra, Jesus Owono, è uscito dall’area e lo ha colpito al petto con il ginocchio.

Un colpo fortissimo, a seguito del quale De Miguel è caduto a terra privo di sensi. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale universitario Nuestra Senora in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo però, le condizioni del 30enne sono peggiorate, fino al decesso in queste ore. Non sono stati forniti per ora ulteriori dettagli circa le cause della morte di De Miguel: la famiglia, così come la squadra, hanno chiesto riservatezza e rispetto per questo momento di estremo dolore.