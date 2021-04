“Microinfusori obsoleti e problemi irrisolti, non c’è pace per i diabetici sardi”

Microinfusori obsoleti o fuori produzione, tavoli tecnici inesistenti e problematiche ancora irrisolte. Non c’è pace per i medici e i malati diabetici della Sardegna che, ancora una volta, manifestano le loro perplessità per le criticità, da tempo rilevate, più volte già segnalate e ancora non risolte, sulla situazione della diabetologia sarda.

Per questo, Il presidente AMD Sardegna (Associazione Medici Diabetologi) Gianfranco Madau e il presidente SID (Società Italiana di Diabetologia ) Mariangela Ghiani con i rispettivi direttivi hanno scritto all’Assessore Regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e al Commissario Straordinario dell’ARES, Massimo Temussi, per avere indicazioni e risposte chiare e “consentire ai pazienti sardi di avere le stesse opportunità terapeutiche concesse al resto d’Italia”.

Nella missiva inviata all’Assessorato si segnala come nella Gara d’acquisto per microinfusori e sensori siano prescrivibili dispositivi con tecnologia obsoleta. Per tale ragione , insieme alle associazioni dei pazienti, è stato chiesto di poter prescrivere in deroga i nuovi dispositivi con caratteristiche e funzioni tecnologicamente avanzate

Per Medici e pazienti, inoltre, vi sono altre due criticità segnalate

alla Regione; la prima riguarda il numero massimo dei dispositivi

prescrivibili, che ha portato a difformità prescrittive e di

erogazione all’interno delle singole ASSL; la seconda interessa

l’esiguità dei sensori G4 e G5: questi sono fuori produzione e i

pazienti rischiano di dover sospendere il monitoraggio glicemico in

continuo, con serie ripercussioni sul loro stato di salute.

Inoltre, per i Diabetologi, non si hanno ancora comunicazioni sulla

delibera che avrebbe dovuto estendere la prescrizione del sensore

“Free Style Libre” a tutti i 24mila pazienti diabetici in terapia

insulinica multiniettiva, nonostante l’Assessore abbia più volte preso

impegno formale per la prescrizione.

Non sono neanche stati ripristinati i tavoli tecnici (consulta e

coordinamento) necessari per dirimere queste ed altre questioni

importanti riguardanti la patologia diabetica. In diverse occasioni i

colleghi diabetologi, le società scientifiche e le associazioni dei

pazienti si sono messi a diposizione per collaborare con chi di

competenza per la risoluzione delle problematiche. Per questo

chiediamo che vengano ricostituiti e convocati celermente. Vogliamo

consentire ai pazienti sardi di avere le stesse opportunità

terapeutiche concesse nel resto d’Italia”.

I rappresentanti delle società scientifiche sarde infine, chiedono che

“vengano impartite precise disposizioni con atto formale, non

suscettibili di interpretazioni personali, circa il procedimento di

prescrizione e acquisto dei device non in gara, le quantità di sensori

prescrivibili e soprattutto come procedere alla sostituzione dei

sensori G4 e G5 non più in produzione ed il procedimento per

l’estensione della prescrizione degli FGM ai pazienti aventi diritto”.