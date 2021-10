Michetti ko a Roma, stravince Gualtieri. A Torino primo Lorusso: gli exit poll anticipano il tracollo di Salvini e Meloni

Michetti ko a Roma, stravince Gualtieri. A Torino primo Lorusso: gli exit poll profilano il tracollo di Salvini e Meloni. Sia i sondaggi di La7 che quelli Rai danno la netta vittoria degli esponenti del Pd a Roma e Torino, due città che il Pd proprio grazie all’alleanza con il M5s ha nettamente “soffiato” ai grillini, sempre più divisi e con un Conte che non ha inciso sulla clamorosa debacle. Durissima anche la sconfitta di Salvini e in parte della Meloni: il candidato romani Michetti si è rivelato debole e i voti di Calenda e degli stessi grillini sono stati evidentemente decisivi nel sorpasso al secondo turno. pari nei sondaggi invece i due candidati sindaci a Trieste, dove il centrodestra sembrava avere la vittoria in tasca. Non resta ora che attendere i dati reali per le analisi politiche, ne parleremo anche stasera a Casteddu Sera, il programma di punta di Radio Casteddu in onda dalle 19,40.