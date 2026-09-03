Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 4 settembre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti meridionali e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 23°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta dunque un venerdì di sole con cieli in prevalenza sereni, venti deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 35°C. L’afa continuerà a interessare soprattutto le zone interne della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che sulla Terra esiste un luogo dove non ha mai piovuto per milioni di anni? Si trova in Antartide, nelle Valli Secche di McMurdo, una delle zone più aride del pianeta. I fortissimi venti e l’assenza quasi totale di umidità impediscono la formazione delle nuvole e delle precipitazioni. 🧊🌍

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba