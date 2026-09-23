È morto a 8 anni dopo un malore mentre era con la sua mamma vicino a casa. Alberto Matterazzo, giovane giocatore del Cagliari Rugby, si è sentito male nella serata di lunedì 21 settembre. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Alberto apparteneva a una famiglia molto conosciuta in città e frequentava con i familiari la chiesa di San Carlo.

La notizia ha profondamente colpito il mondo del rugby. “La Federazione Italiana Rugby, il presidente Duodo e il Consiglio Federale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità rugbistica nazionale, partecipano con profonda commozione al dolore della Società Cagliari Rugby per la prematura scomparsa del piccolo Alberto e si stringono alla sua famiglia in questo tragico momento”, si legge in una nota della Fir.

Anche il Cagliari Rugby ha ricordato il giovane atleta: “Il nostro piccolo atleta, dolce, allegro e amato Alberto ha passato la palla per l’ultima volta”. Il direttivo, i tecnici e tutta la società si sono stretti alla famiglia e ai fratelli Luca e Cecilia, alla mamma Veronica e al papà Cristian.