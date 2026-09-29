Tragedia ieri sera lungo l’autostrada A14, all’altezza del quartiere Navile a Bologna. Un operaio di 45 anni, Ruslan Railean, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre lavorava in un cantiere. Il 45enne si stava occupando si stava occupando della manutenzione del ponte ferroviario e la carreggiata era chiusa per i lavori. Alla guida della vettura un 54enne di Modena che sarebbe risultato positivo all’alcoltest. L’uomo è adesso indagato per omicidio stradale.

“La morte di Ruslan Railean colpisce profondamente. Alla moglie, ai figli, alla famiglia e ai suoi colleghi va tutta la nostra vicinanza. Come Filca Cisl saremo al loro fianco garantendo assistenza e tutela”, il commento di Ferdinando Paragliola, segretario generale della Filca Cisl Area Metropolitana Bolognese.

“Saranno gli organi competenti a ricostruire nel dettaglio la dinamica e ad accertare tutte le eventuali responsabilità. Ma questa tragedia ci impone soprattutto di chiederci cosa possiamo fare prima che accada di nuovo”.

“Abbiamo un sistema di bilateralità costruito negli anni anche per occuparsi di formazione, prevenzione e sicurezza. Azioniamolo fino in fondo. Rafforziamo gli RLST, aumentiamo presenza nei cantieri, sopralluoghi, formazione e informazione”.