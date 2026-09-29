Una terribile storia di violenza accaduta a Pisa. una donna pakistana è stata maltrattata per mesi dal marito, che la teneva segregata in casa impedendole anche le azioni quotidiane più semplice come uscire per fare la spesa. Come riferito da Pisa Today, l’incubo è iniziato dopo il matrimonio in Pakistan. Il 37enne ha iniziato ad avere nei confronti della donna atteggiamenti prevaricatori e violenti sotto il punto di vista fisico, psicologico e anche economico.

La donna non aveva neanche il permesso di effettuare visite mediche e veniva picchiata periodicamente. L’ultima violenza l’ha subita in queste ore: a salvarla dei passanti che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell’ordine, alle quali la donna ha raccontato tutto ciò che le è successo negli ultimi mesi.

Una volta accompagnata al pronto soccorso per le prime cure e l’attivazione del protocollo rosa come in ogni caso di violenza, ha scoperto di essere incinta. Il marito è stato intanto arrestato e si trova attualmente nel carcere Don Bosco a disposizione dell’autorità giudiziaria.