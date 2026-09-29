È venuta a mancare dopo breve malattia, all’età di 91 anni l’anima buona di
LORENZO NURCHIS
Lo ricordano con amore la sorella Rosalba con i figli William, Isabella e Silverio, il fratello Antonello e Gianluca.
I funerali avranno luogo Giovedì 1 Ottobre alle ore 16.15 presso la cappella del Cimitero di San Michele.
Si dispensa dalle visite.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81