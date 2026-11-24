Cagliari conquista l’Urban Award, uno dei più importanti riconoscimenti nazionali dedicati alle politiche comunali per la mobilità sostenibile, patrocinato dall’Anci. La notizia è stata diffusa sui social dal sindaco Massimo Zedda, che ha annunciato il premio assegnato alla città.

A essere premiato è il programma portato avanti dall’assessorato alla mobilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Un piano finanziato con 15 milioni di euro che comprende la creazione di percorsi verdi e pedonali, il completamento della rete ciclabile, nuove strade scolastiche e luoghi ombreggiati. Previsti anche interventi contro le isole di calore e operazioni di depavimentazione.

Il premio sarà ritirato giovedì 26 novembre a Verona, durante l’assemblea nazionale dell’Anci.

«Per Cagliari è motivo di orgoglio e un’ulteriore spinta nel percorrere una direzione necessaria per il presente e il futuro delle nostre città», è stato il commento dal sindaco.