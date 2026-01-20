Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercole dì 2 1 Gennaio L 'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide, responsabili di cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare da m olto agitato a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 2 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 0 ° C. I venti sarann o tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge che andranno ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata. Sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o m olto fort i al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento . P er questo m ercol edì avremo pertanto una pausa dalle piogge, il vento si calmerà nel corso della giornata e le temperature saranno stazionarie e arriveranno a massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba