Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 21 Gennaio L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide, responsabili di cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare da molto agitato a molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 8°C. I venti saranno tesi al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per l'intera giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge che andranno ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata. Sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 9° C e la minima di 6°C. I venti saranno molto forti al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Per questo mercoledì avremo pertanto una pausa dalle piogge, il vento si calmerà nel corso della giornata e le temperature saranno stazionarie e arriveranno a massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba