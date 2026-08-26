Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 27 agosto.

Tutta l’isola sarà interessata da condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature ancora elevate. I venti saranno generalmente deboli, con locali rinforzi, e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo, con cielo poco o parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 28°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari il cielo sarà nuvoloso per velature estese al mattino, con qualche maggiore addensamento nelle ore centrali. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 29°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sudovest-Ovest.

Si prevede allerta meteo per il calore intenso.

A Oristano farà caldo, con cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 38°C e la minima di 29°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà caldo, con cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 38°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud e Sudovest.

Si prevede allerta meteo per il calore intenso.

È dunque alle porte un giovedì di caldo intenso, con velature e nubi alte al mattino, ampie schiarite nel corso della giornata e temperature che raggiungeranno massime di 38°C. Allerta meteo per calore intenso in diverse zone della Sardegna.

Curiosità del giorno: sapevate che la Sardegna è una delle regioni italiane dove si possono registrare alcune delle temperature più elevate d’Europa? Il record storico dell’isola è di circa 47°C, raggiunto nel 1999 a Muravera, nel sud-est della Sardegna. Un dato che ci ricorda quanto il caldo possa diventare davvero estremo nelle zone interne e riparate dai venti. ☀️🔥

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba