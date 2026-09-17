Si arrampica alla ringhiera del balcone, forse per prendere un giocattolo, e cade nel vuoto. È successo a Montelanico, in provincia di Roma, dove un bimbo di soli 5 anni è precipitato dal terzo piano della palazzina dove abita.

Una caduta di 10 metri a cui hanno assistito dei ragazzi che si trovavano giù in strada e che, urlando, hanno cercato di dare l’allarme. I giovani si sono precipitati per prenderlo ma non hanno in tempo: hanno trasportato il piccolo all’ospedale più vicino, e poi è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, purtroppo, sono gravissime.

Da quanto emerso dalle primissime indagini dei carabinieri, sembra che il piccolo fosse solo in casa: il padre infatti era uscito con la figlia maggiore e siccome il bimbo dormiva non lo ha svegliato. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali.