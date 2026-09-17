Cagliari, ancora furti in piazza del Carmine: corriere derubato mentre effettuava una consegna. È accaduto ieri e a raccontare l’accaduto è la vittima del reato, P.P.: “Ieri sera, consegnando in zona piazza del Carmine, mi hanno rubato un borsello a tema militare da dentro il furgone.

Avevo il portafoglio con tutti i documenti miei e le chiavi di casa e della macchina.

Vi prego, se lo trovate aiutatemi.

Non posso lavorare senza patente”.

Un ennesimo episodio che riaccende le proteste su uno dei punti più caldi di tutta la città, marcata come zona rossa e ribattezzata come piazza del Crimine da chi vive e lavora nel quartiere e ogni giorno assiste a furti e atti di violenza che vanno avanti da anni.

La richiesta dell’autista rivolta a tutti è quella di aiutarlo a ritrovare i suoi bene sottratti durante il turno di lavoro.