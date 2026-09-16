“Abbiamo sollecitato più volte il ripristino, non possiamo aspettare che succeda qualcosa di grave o ci scappi il morto prima di intervenire”.

Da diverso tempo uscire da via Genova per immettersi in via San Martino è un pericolo, “rischiamo l’incidente ogni singolo minuto” spiegano alcuni automobilisti.

“Nonostante i vari solleciti alle istituzioni nessuno ancora è intervenuto e lo specchio è sempre rivolto verso il marciapiede”.

Impossibile avere una buona visuale senza lo specchio, chi percorre la via San Martino spesso trova la strada ostruita a metà da chi tenta di uscire da via Genova. “Bisogna per forza spingersi oltre lo stop per vedere se sono in arrivo altre vetture, con il rischio di essere colpiti e causare un incidente stradale”.