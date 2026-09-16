Sono in tantissimi ormai a seguire con attenzione e affetto la storia di Bella Moka, la bellissima pitbull arrivata in condizioni disperate alla Clinica Duemari di Oristano. La professionalità e l’amore della dottoressa Monica Pais e di tutto lo staff stanno permettendo graduali ma costanti miglioramenti di Bella Moka. La pitbull ha subìto un ulteriore intervento, che si spera sia l’ultimo prima di iniziare passo passo un ritorno ad una vita totalmente normale.

“Oggi Bella Moka ha subito il suo (speriamo) ultimo intervento”, spiega la clinica.

“È stato necessario intervenire con una pessi e una plastica della cupola vaginale, irrimediabilmente compromessa dal lungo prolasso, ed eseguire un’ovarioisterectomia per rimuovere anche la cervice, ispessita e deformata.

Adesso un po’ tristi e un po’ felici , aspettiamo che passi la notte , e poi saremo pronti per la nostra vita insieme e le prime passeggiate insieme .”