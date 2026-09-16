Posizionato tra i due comuni, l’ecocentro continua a essere al centro dell’attenzione anche dopo l’obbligo di prenotazione per evitare che l’importante arteria venga occupata da chi è diretto all’isola ecologica. Infatti, molto spesso, anche i bus del Ctm sono costretti a manovre pericolose per proseguire la marcia verso Decimomannu invadendo la corsia opposta.

Non solo: “La metà dei rifiuti da conferire spesso dobbiamo riportarli a casa perché al telefono la ditta non è in grado di dire quali cassoni siano pieni e quali no. Sarebbe utile almeno un aggiornamento giornaliero. Invece no e in tolale sono trascorsi 30 minuti in attesa di entrare all’ecocentro”.