Martina Lattuca scomparsa a Calamosca, nuovo appello di “Chi l’ha visto?”: “Qualcuno ha informazioni utili?”.La popolare trasmissione torna a parlare del caso della donna cagliaritana a un anno dalla sua scomparsa ancora avvolta nel mistero: “Martina Lattuca è scomparsa, la settimana scorsa avrebbe compiuto 50 anni. Non vogliamo abituarci alla sua assenza, né arrenderci nelle ricerche, che non abbandoneremo mai. Vogliamo risposte. Cerchiamo la verità. Aiutateci a ritrovare Martina”. La giovane mamma è sparita da #Selargius (Cagliari) dal #18novembre 2025. L’auto ritrovata nella zona delle Terrazze di Calamosca, dove le telecamere l’hanno ripresa. Le scarpe e lo zainetto con telefono e portafoglio rinvenuti in mare presso il promontorio Sella del Diavolo. Qualcuno ha ricordi o informazioni utili?”.