Rischiano un processo per falsa testimonianza tre persone ascoltate durante il procedimento di revisione che nel gennaio 2024 portò all’assoluzione di Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei rimasto in carcere per 32 anni dopo essere stato condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai del 1991. La Procura di Roma ha concluso le indagini nei loro confronti e l’udienza di trattazione è stata fissata per il prossimo 6 marzo.

Gli indagati sono Daniela Fadda, moglie e figlia delle vittime della strage, Mario Uda, all’epoca sovrintendente della Polizia di Stato, e Paolo Melis, conoscente di Zuncheddu e testimone nel procedimento. Come riferito dalla Procura, la Corte d’appello di Roma aveva disposto nel gennaio 2024 la trasmissione degli atti ai magistrati per valutare le dichiarazioni rese dai tre durante il processo di revisione.

La vicenda si inserisce nel complesso iter giudiziario che ha portato alla liberazione di Zuncheddu, condannato all’ergastolo per l’uccisione di tre pastori a Cuile is Coccus, nelle campagne di Sinnai, nel 1991. Dopo aver trascorso oltre tre decenni in carcere, il pastore era stato assolto al termine del nuovo procedimento, nel quale era emerso un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità nella strage.