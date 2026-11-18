Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto nel carcere di Uta, uno dei quali trasportato in ospedale. L’episodio riaccende l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto e sulla carenza di personale, aggravata dal crescente impiego di agenti nei servizi di piantonamento sanitario all’esterno della struttura.

A denunciare l’accaduto è la segreteria territoriale di Cagliari della Uil Fp Pa Polizia penitenziaria, che esprime solidarietà ai due operatori. Secondo quanto riferito dal sindacato, il detenuto avrebbe improvvisamente manifestato uno stato di agitazione, aggredendo gli agenti con un bastone ricavato da suppellettili presenti nella cella. Uno dei poliziotti è stato soccorso e accompagnato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti e le cure. Non sono ancora note le sue condizioni. Il secondo agente, nonostante le ferite riportate, ha proseguito il servizio.

La sigla sindacale segnala una situazione sempre più critica sul fronte degli organici. Negli ultimi mesi, riferisce, è aumentato il numero di detenuti che necessitano di ricoveri o assistenza sanitaria presso strutture esterne. Per accompagnamenti e piantonamenti ospedalieri vengono impiegati circa 20 agenti per turno, con una conseguente riduzione del personale disponibile all’interno del carcere.

Una carenza che, secondo la Uil, compromette la sicurezza delle sezioni detentive e costringe gli operatori a ricorrere a turni straordinari particolarmente gravosi, spesso al di sotto degli standard minimi ritenuti necessari per garantire un servizio adeguato.

Da qui la richiesta di accelerare l’attivazione del reparto detentivo ospedaliero. “Una simile struttura consentirebbe di assicurare in modo più adeguato la sicurezza dei servizi sanitari esterni, ridurre l’impiego di personale nei piantonamenti ospedalieri e razionalizzare le risorse disponibili all’interno dell’istituto”, sottolinea il sindacato.

La Uil richiama inoltre l’attenzione sull’arrivo di detenuti con profili di elevata complessità e sull’aumento delle esigenze di sicurezza legate alla loro gestione. “Non è più tollerabile che il personale sia chiamato a gestire situazioni sempre più complesse con risorse insufficienti e senza adeguate risposte organizzative. Non bastano annunci e grandi progetti: servono interventi immediati, concreti e verificabili per chi ogni giorno lavora in prima linea”, conclude la nota.